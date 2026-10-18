Brian Karem Reporter's Notebook

Brian Karem Reporter’s Notebook

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Countdown to Liberty!

(825)
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Brian J Karem

Don doubles down on siding with Russia.

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