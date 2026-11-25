Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/208Countdown to Liberty! (788)Don’s done gone Brian J KaremNov 25, 2026208ShareTranscriptNVidia? Security breach? Who cares? Donny’s gotta head to Florida and kick back.Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremRecent PostsA Disaster in the Brady Briefing Room8 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonA rush to judgment elevated by incompetence10 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonThe MAGA monster screams “fraud”12 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonAI and journalism: Not a good marriage14 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonCountdown to Liberty! (789)Nov 23 • Brian J KaremVan Hollen vs. Schumer - who wins?Nov 23 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonAI cannot replace local journalistsNov 23 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon