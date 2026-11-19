Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/1015Countdown to Liberty! (793)Donnie and his rogue’s galleryBrian J KaremNov 19, 20261015ShareTranscriptTrump didn’t make any deals, but says everything is okay for the rich.Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremRecent PostsComing on January 6: “The First 100”2 hrs ago • Brian J KaremCan we expect bipartisanship in 2027?4 hrs ago • Brian J KaremCountdown to Liberty! (794)24 hrs ago • Brian J KaremWhat does the midterm Democratic victory meanNov 18 • Brian J KaremReaganism, Republican extremism and moreNov 18 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonTrump can charm but it is for a cause: himselfNov 18 • Brian J KaremThe War Crimes of Pete HegsethNov 18 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon