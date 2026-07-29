Countdown to Liberty! (906)

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.2016Countdown to Liberty! (906)Trump playing with airplanes and modelsBrian J KaremJul 29, 20262016ShareTranscriptIt’s all Fauci’s fault isn’t it?Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremRecent PostsCountdown to Liberty! (907)Jul 28 • Brian J KaremTrump is scared and dangerousJul 28 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonComic con is better than the White HouseJul 28 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonNetanyahu and Trump is a toxic cocktailJul 28 • Brian J Karem and Joel RubinPoliticians as public servants . . .Jul 28 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonCountdown to Liberty! (908)Jul 27 • Brian J KaremThere's a reason Iran is listed as a state sponsor of terrorismJul 27 • Brian J Karem and Joel Rubin