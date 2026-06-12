Countdown to Liberty! (953)

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript512Countdown to Liberty! (953)It is all Bread and Circuses babyBrian J KaremJun 12, 2026512ShareTranscriptWar? What war? Watch the cage match.Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremRecent PostsCountdown to Liberty! (954)Jun 11 • Brian J KaremCountdown to Liberty (955)Jun 11 • Brian J KaremTrump's election disfunctionJun 10 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonJohn Bolton's Trump problemJun 10 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonHavana Syndrome and Covid revelationsJun 10 • Brian J KaremCountdown to Liberty! (956)Jun 9 • Brian J KaremCan "open primaries" end divisive politics?Jun 9 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon