Brian Karem Reporter's Notebook

Brian Karem Reporter's Notebook

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Countdown to Liberty (955)

Back to the war
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Brian J Karem
Jun 11, 2026

Donald Trump bombs Iran and tells us how much he loves inflation.

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