Countdown to Liberty (955)

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript62Countdown to Liberty (955)Back to the warBrian J KaremJun 11, 202662ShareTranscriptDonald Trump bombs Iran and tells us how much he loves inflation.Thanks for reading Brian Karem Reporter's Notebook! This post is public so feel free to share it.ShareBrian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremRecent PostsTrump's election disfunction17 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonJohn Bolton's Trump problem18 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonHavana Syndrome and Covid revelations23 hrs ago • Brian J KaremCountdown to Liberty! (956)Jun 9 • Brian J KaremCan "open primaries" end divisive politics?Jun 9 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonTulsi Gabbard threatens transparencyJun 9 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonDonald Trump is batshit nuts . . .Jun 9 • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon