Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/178Homeland Security “went too far” A New York Times investigation documents abuseBrian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonNov 23, 2026178ShareTranscriptWhistleblowers bring to light the abuses of the abuses by ICE.Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremMark S. Zaid, P.C.Writes Mark S. Zaid, P.C. SubscribeNolan HigdonWrites Nolan Higdon's Gaslight Gazette SubscribeRecent PostsAI cannot replace local journalists2 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonDemocrats moving Forward5 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonChris Van Hollen’s bid for Senate Majority Leader20 hrs ago • Brian J KaremMcClatchy cuts to newspapers is about money21 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonEverything out of Trump’s mouth are lies23 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonDonald Trump and the Data Centers24 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon“The First 100”Nov 22 • Brian J Karem