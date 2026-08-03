Brian Karem Reporter's Notebook

Brian Karem Reporter's Notebook

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Trump's doesn't care about MAGA either

Epstein is still the stone around his neck
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Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan Higdon

In this excerpt we outline Trump’s “Angry Old Man Tweets” and his lame duck status.

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