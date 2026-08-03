Trump's doesn't care about MAGA either

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.62Trump's doesn't care about MAGA eitherEpstein is still the stone around his neckBrian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonAug 03, 202662ShareTranscriptIn this excerpt we outline Trump’s “Angry Old Man Tweets” and his lame duck status.Brian Karem Reporter's Notebook is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksBrian Karem Reporter's NotebookSubscribeAuthorsBrian J KaremMark S. Zaid, P.C.Writes Mark S. Zaid, P.C. SubscribeNolan HigdonWrites Nolan Higdon's Gaslight Gazette SubscribeRecent PostsThe Reflecting Pool national embarrassment9 hrs ago • Brian J Karem, Mark S. Zaid, P.C., and Nolan HigdonCountdown to Liberty! (903)17 hrs ago • Brian J KaremCountdown to Liberty!Aug 1 • Brian J KaremCountdown to Liberty! (905)Jul 31 • Brian J KaremRemembering Mitch IIIJul 30 • Brian J KaremCountdown to Liberty! (906)Jul 29 • Brian J KaremCountdown to Liberty! (907)Jul 28 • Brian J Karem